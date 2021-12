Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Après la Russie, deux très gros projets se placent pour racheter le club !

Publié le 3 décembre 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Alors que le processus de vente de l'ASSE est totalement relancé depuis quelques jours, plusieurs candidats sont en course pour racheter le club stéphanois. Au total, quatre projets, dont trois solides, auraient émergé et leur identité est dévoilée ce vendredi dans les colonnes de L'Equipe.

Le 23 novembre dernier, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo publiaient un communiqué dans lequel ils révélaient que « les garanties juridiques et financières apportées par les candidats sont insuffisantes . » Par conséquent, les offres de Jean-Michel Roussier et Olivier Markarian n'ont pas été retenues, mais la vente de l'ASSE n'est pas pour autant remise en cause. En effet, dans ce même communiqué, les actionnaires du club révélaient que « de nouveaux candidats se sont présentés avec des dossiers qui répondent aux critères demandés par KPMG. » Parmi ces nouveaux candidats, un premier projet a rapidement été révélé par L'Equipe , il s'agit de celui de Roman Dubov, président de Total Sports Investments LLP, une société de capital-risque, qui est déjà propriétaire de plusieurs clubs un peu partout dans le monde. Présent dans les tribunes de Geoffroy-Guichard dimanche pour assister à la défaite de l'ASSE contre le PSG (1-3), Roman Dubov peut s'appuyer sur le soutien du milliardaire russe Sergeï Lomakin, 986e fortune mondiale d'après Forbes . La puissance financière de ce projet ne fait donc aucun doute et TSI a déjà envoyé une lettre d'intention avec la caution bancaire de 100M€ exigée par KPMG, le cabinet d'audit chargé d'éplucher toutes les candidatures.

Un projet local et un Américain concurrencent Lomakin