Mercato - ASSE : Vente, Russie... Une énorme condition est fixée pour ce projet colossal !

Publié le 3 décembre 2021 à 11h10 par A.M.

Bien que Roman Dubov ait transmis une lettre d'intention afin d'afficher sa volonté de racheter l'ASSE, ce projet serait remis en cause par la situation sportive du club, dernier de Ligue 1.

Malgré le refus des offres d'Olivier Markarian et Jean-Michel Roussier, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo annonçaient par le biais d'un communique que « de nouveaux candidats se sont présentés avec des dossiers qui répondent aux critères demandés par KPMG ». Et parmi ces candidats, un projet a rapidement émergé à savoir celui porté Roman Dubov, président de Total Sports Investments LLP. L'homme d'affaires russe, qui était présent dans les tribunes de Geoffroy-Guichard dimanche pour assister à la défaite de l'ASSE contre le PSG, s'appuie sur la puissance financière du milliardaire Sergeï Lomakin, 986e fortune mondial selon Forbes .

Le projet russe conditionné au maintien en L1 ?