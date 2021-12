Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid fait une annonce fracassante sur Kylian Mbappé !

Publié le 3 décembre 2021 à 9h45 par A.M.

Alors que le PSG a repoussé toutes les offres du Real Madrid l'été dernier, le club merengue se réjouit d'attirer Kylian Mbappé libre en fin de saison.

Au début du mois d'octobre, Kylian Mbappé révélait avoir réclamé son départ du PSG lors du précédent mercato. « J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club aie une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité », assurait-il au micro de RMC . Mais le PSG a décide de repousser toutes les offres du Real Madrid qui a pourtant transmis différentes propositions allant de 160 à 200M€. Et alors que le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain, le club de la capitale devrait finalement voir filer son attaquant libre.

«Maintenant, il vient gratuitement et c'est de la faute du PSG»