Mercato - Barcelone : La presse espagnole en remet une couche pour Cavani !

Publié le 3 décembre 2021 à 8h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé sur les traces d’Edinson Cavani, le club catalan serait d’ores et déjà passé à l’action auprès de son entourage.

Victime de soucis cardiaques, Sergio Agüero pourrait malheureusement être contraint de prendre sa retraite au cours des prochaines semaines, et ce alors qu’il est arrivé au FC Braconne cet été après la fin de son contrat à Manchester City. De ce fait, le club catalan va n’avoir d’autre choix que d’enrôler un nouvel avant-centre, et c’est dans cette optique que le Barça voit son nom être lié à celui d’Edinson Cavani dernièrement, l’attaquant uruguayen dont le contrat expirera le 30 juin prochain à Manchester United. Et visiblement, le FC Barcelone est déjà en train de s’activer dans ce dossier.

Le FC Barcelone a appelé le frère d’Edinson Cavani