Mercato - PSG : Le Qatar a une grosse ouverture pour boucler l'arrivée de Zidane !

Publié le 3 décembre 2021 à 7h45 par B.C.

Alors que Mauricio Pochettino pourrait quitter le PSG à l’issue de la saison, Zinedine Zidane apparaît comme une priorité aux yeux des Qataris comme annoncé par le 10 Sport, et le club de la capitale pourrait avoir une ouverture avec le Français.

« On a beaucoup de respect pour Zinédine Zidane, ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu. » Il y a quelques jours, Leonardo a démenti auprès de l’ AFP une arrivée imminente de Zinedine Zidane. Pour autant, l’ancien numéro 10 des Bleus est bel et bien dans le collimateur du PSG. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le Qatar rêve de mettre la main sur Zinedine Zidane pour succéder à Mauricio Pochettino, tout comme Manchester United, qui n’aurait pas tiré un trait sur lui en vue de la saison prochaine. Malgré cette concurrence, le PSG semble en pole pour accueillir Zidane.

Le PSG mieux placé que Manchester pour Zidane