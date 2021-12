Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho a pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 3 décembre 2021 à 7h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le FC Barcelone, Philippe Coutinho ne compterait en aucun cas faire ses valises en janvier. L'international brésilien préférerait attendre la fin de saison pour prendre le temps de choisir sa prochaine destination.

Lors de l'hiver 2018, Philippe Coutinho a été recruté par le FC Barcelone pour faire oublier le départ de Neymar. Une mission qu'il n'a pas du tout remplie. En effet, Philippe Coutinho est au plus mal depuis sa signature au Barça. Arrivé de Liverpool, l'international brésilien peine à évoluer à son plus haut niveau. Ce qui aurait pu provoquer son départ définitif. Toutefois, le FC Barcelone n'a pas trouvé un club capable d'assumer le transfert de Philippe Coutinho. Et alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin 2023, l'ancien du Bayern aurait déjà écarté l'idée de partir en janvier.

Philippe Coutinho a prévu de quitter le Barça à l'été 2022