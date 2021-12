Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a essuyé un terrible échec avec Ousmane Dembélé !

Publié le 3 décembre 2021 à 0h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Ousmane Dembélé serait toujours loin d'une prolongation avec le FC Barcelone. Alors que l'attaquant français aurait refusé sa dernière offre, le Barça ne lâcherait rien et ferait tout son possible pour parvenir à un accord.

Arrivé au FC Barcelone à l'été 2017, Ousmane Dembélé pourrait ne plus y faire long feu. Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, l'international français va partir librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne prolonge pas d'ici là. Pour éviter ce terrible scénario, le Barça travaillerait d'arrache-pied pour convaincre Ousmane Dembélé de prolonger. Toutefois, l'ancien du Borussia Dortmund se montrerait dur en affaire.

Ousmane Dembélé a refusé la dernière offre du Barça