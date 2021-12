Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé laisse une chance au Barça !

Publié le 2 décembre 2021 à 12h30 par A.C.

Alors que Xavi souhaiterait absolument le garder, Ousmane Dembélé s’approche dangereusement de la fin de son contrat avec le FC Barcelone. Pourtant, tout ne serait pas perdu...

Alors qu’on annonçait un mercato hivernal plutôt calme à au FC Barcelone, notamment à cause des problèmes économiques rencontrés actuellement, les choses pourraient bouger. « Évidemment, le Barça pourra recruter, il peut recruter cet hiver comme il le pourra l'été prochain » a récemment annoncé Ferran Reverter, directeur général du club. « Il n'y a aucun doute sur le fait que le Barça peut recruter cet hiver, parce que nous savons tous que c'est toujours un marché très compliqué, et que le Barça se renforcera aussi l'été prochain ». Ainsi, différents joueurs aux quatre coins de l’Europe font la Une des rubriques mercato de la presse catalane ce jeudi, avec notamment Timo Werner, Ferran Torres et Karim Adeyemi qui s’affichent sur celle de SPORT . Pourtant, avant d'aller recruter ailleurs le FC Barcelone doit d’abord régler un énorme problème, avec la fin de contrat d’Ousmane Dembélé. Le champion du monde français se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat et si Xavi souhaiterait absolument le garder, en Catalogne on assure que son entourage pousserait plutôt pour un départ en Premier League.

La presse catalane résignée à un départ l’été prochain

Si Ferran Reverter s’est montré très optimiste à ce sujet, déclarant notamment « bien sûr nous que pouvons prolonger Dembélé », dans des récents propos rapportés par Mundo Deportivo . Pourtant, la presse n’est pas du tout optimiste au sujet de la prolongation d’Ousmane Dembélé ! Ce jeudi, SPORT annonce que le Français se rapprocherait toujours plus d’un départ à la fin de son contrat en juin prochain. Initialement évoquée au sein du FC Barcelone, une vente lors du mercato hivernal aurait été définitivement écartée.

Dembélé veut rester au Barça... mais attend plus !