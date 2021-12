Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a trouvé ses trois priorités !

Publié le 2 décembre 2021 à 10h00 par A.C.

A la recherche de renforts au FC Barcelone, Xavi semble avoir trouvé ses principaux objectifs.

Dès son arrivée, Xavi semble avoir rapidement fait comprendre à ses dirigeants qu’il veut des renforts au FC Barcelone. Il a d'ailleurs reçu une excellente nouvelle récemment, puisque le directeur général du Barça a surpris tout le monde récemment, assurant que le club pourra recruter. « Évidemment, le Barça pourra recruter, il peut recruter cet hiver comme il le pourra l'été prochain » a déclaré Ferran Reverter. « Il n'y a aucun doute sur le fait que le Barça peut recruter cet hiver, parce que nous savons tous que c'est toujours un marché très compliqué, et que le Barça se renforcera aussi l'été prochain ». Tout est relatif vu la situation économique du Barça, mais cela pourrait bien permettre à Xavi d’enfin avancer dans son projet.

Torres, Werner et Adeyemi pour Xavi