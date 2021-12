Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone va bien tenter un gros coup à Paris !

Publié le 2 décembre 2021 à 8h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain, Xavi Simons figurerait bel et bien sur les tablettes du FC Barcelone qui envisage de rapatrier son ancienne pépite gratuitement.

Kylian Mbappé n’est pas le seul talent du PSG à envisager de claquer la porte en fin de contrat l’été prochain ! Xavi Simons (18 ans), le jeune milieu de terrain néerlandais du club de la capitale, fait également l’objet de nombreuses spéculations et semble relativement déçu du peu de temps de jeu accordé par Mauricio Pochettino en équipe première ces derniers mois et des promesses non-tenues à ce sujet. Autant d’éléments qui devraient inciter Simons à quitter le PSG libre en juin prochain, et un cador étranger semble d’ailleurs déterminé à le récupérer…

Barcelone ne lâche pas Xavi Simons