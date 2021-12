Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Transfert, Dembélé... Xavi reçoit un énorme message !

Bien décidé à voir débarquer des recrues cet hiver, Xavi a reçu un message fort de la part de Ferran Reverter, directeur général du FC Barcelone.

Bien qu'il soit peu loquace lorsqu'il s'agit d'évoquer le mercato, Xavi l'est beaucoup plus pour réclamer la prolongation d'Ousmane Dembélé : « J'ai eu une discussion en tête-à-tête avec lui, je lui ai fait comprendre à quel point il était important pour moi, non seulement pour cette saison mais aussi pour l'avenir. C'est à lui de décider. J'espère qu'il pourra renouveler son contrat car c'est un joueur capable de faire la différence dans les années à venir. Je lui parle, je ne connais pas son entourage, c'est à lui de décider . » L'entraîneur du Barça peut se rassurer puisque Ferran Reverter, directeur général du club, révèle que les Blaugranas auront l'occasion de se renforcer cet hiver et de prolonger Ousmane Dembélé.

Le Barça va recruter cet hiver... et se montre optimiste pour Dembélé