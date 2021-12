Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une limite fixée pour la grande priorité de Xavi !

Publié le 1 décembre 2021 à 17h00 par A.C.

Avec le mercato hivernal qui approche, Xavi aimerait recruter Ferran Torres, actuellement sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2025... mais pas à n’importe quel prix !

On pourrait assister à un petit bras de fer entre Pep Guardiola et son ancien joueur Xavi, cet hiver. Le nouveau coach du FC Barcelone souhaiterait en effet recruter Ferran Torres, qui a rejoint Manchester City en 2020 en provenance du FC Valence et qui s’est affirmé ces derniers mois comme une valeur sûre de sa sélection. Or, Guardiola ne semble pas vraiment disposé à faciliter ce départ. « Nous n'allons pas faire de cadeaux. Quand nous voulons recruter, juste parce que nous sommes Manchester City, on nous demande beaucoup plus d'argent qu'à n’importe quel autre club » a expliqué le coach des Citizens , en conférence de presse. « Alors évidemment nous n'allons pas laisser partir nos joueurs gratuitement. Il faut qu'il y ait une négociation, un accord entre les clubs ». La presse catalane a récemment évoqué des montants oscillant entre 70 et 80M€ pour Torres. Beaucoup trop pour un Barça qui traverse une crise sans précédents...

