Mercato - Barcelone : Guardiola lance un message clair à Xavi pour sa priorité hivernale !

Publié le 1 décembre 2021 à 11h10 par A.C.

Pep Guardiola s’est exprimé au sujet de l’avenir de Ferran Torres, joueur sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2025 qui est suivi de près par Manchester City.

Qui sera la prochaine recrue de Xavi au FC Barcelone ? Arrivé pour remplacer Ronald Koeman, l’ancien milieu de terrain pourrait être l’un des grands acteurs du prochain mercato hivernal avec plusieurs noms évoqués par la presse catalane. Celui qui revient sans cesse est Ferran Torres, arrivé à Manchester City en 2020 en provenance du FC Valence et l’une des étoiles montantes de la sélection espagnole de Luis Enrique. Certains assurent d’ailleurs que Pep Guardiola serait disposé à faire ce cadeau à Xavi, ainsi qu’à son ancien club.

« Nous n'allons pas laisser partir nos joueurs gratuitement »