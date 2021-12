Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola donne le feu vert à Xavi pour ce dossier brûlant !

Publié le 30 novembre 2021 à 17h00 par Th.B.

Alors qu’un accord contractuel aurait été trouvé entre Ferran Torres et le FC Barcelone, le comité de direction du Barça devrait à présent en faire de même avec Manchester City au niveau de l’indemnité du transfert, Pep Guardiola ayant donné le feu vert !

Samedi soir, Xavi Hernandez a été interrogé sur le dossier Ferran Torres après la victoire du FC Barcelone face à Villarreal (3-1). Bien qu’il soit sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2025, l’international espagnol n’est pas indiscutable dans le onze de départ de Pep Guardiola. De quoi pousser la presse ibérique à l’envoyer du côté du FC Barcelone qui cultiverait un intérêt concret pour l’ancien joueur du FC Valence. Et bien que Xavi ait choisi de botter en touche en assurant que ce n’était « pas le moment de parler de transferts et de rumeurs » , le Barça serait bel et bien déterminé à boucler cette opération.

Guardiola accepterait de laisser partir Torres cet hiver, manque plus qu’un accord entre le Barça et City !