Mercato - Barcelone : Cavani, Martial… Joan Laporta a tenté une opération XXL !

Désireux de se renforcer cet hiver, le FC Barcelone multiplie les pistes en attaque. Pour parvenir à ses fins, Joan Laporta souhaiterait se servir de Philippe Coutinho, mais le président blaugrana est mal embarqué.

La priorité de Xavi est claire pour le prochain mercato hivernal. Avec les nombreuses blessures et la possible retraite de Sergio Agüero, le FC Barcelone souhaite absolument se renforcer en attaque et multiplie ainsi les pistes pour parvenir à ses fins en janvier. Le club culé lorgne notamment Ferran Torres et a décidé de passer à la vitesse supérieure avec le joueur de Manchester City, en envoyant une délégation en Angleterre composée de Mateu Alemany et Ferran Reverter pour négocier avec les Skyblues . Cependant, les deux dirigeants du Barça en auraient également profité pour discuter avec Manchester United.

Torres, Cavani, Martial… Le Barça tente de placer Coutinho