Mercato - Barcelone : Le Barça a tout prévu pour sa priorité hivernale !

Publié le 29 novembre 2021 à 12h00 par T.M.

Cet hiver, le FC Barcelone va tout faire pour tenter de recruter Ferran Torres. Mais il n’est pas dit que le renfort offensif soit un autre joueur pour Xavi. Explications.

Avec Sergio Agüero qui pourrait possiblement prendre sa retraite et Xavi qui ne compterait pas sur Luuk de Jong, le FC Barcelone a besoin de se renforcer offensivement. Cet hiver, le club catalan compte ainsi profiter du mercato pour injecter du sang neuf et aujourd’hui la cible est connue : Ferran Torres. Evoluant à Manchester City, l’Espagnol aurait d’ailleurs déjà donné son accord pour rejoindre le Barça. Néanmoins, les négociations entre les deux clubs ne s’annoncent pas si simples.

Le Barça se prépare à tout !