Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prépare une grosse opération avec Pep Guardiola !

Publié le 29 novembre 2021 à 10h00 par T.M.

Face aux grosses demandes de Manchester City, le FC Barcelone va chercher à faire baisser le prix de Ferran Torres. Et pour cela, un joueur de Xavi pourrait être inclus dans l’opération. Mais lequel ?

A la recherche d’un attaquant pour cet hiver, le FC Barcelone pourrait trouver son bonheur du côté de Manchester City. En effet, en Espagne, on s’accorde pour dire que Ferran Torres est aujourd’hui la grande priorité du Barça. L’ancien de Valence aurait d’ailleurs déjà donné son accord aux Blaugrana et cela pourrait d’ailleurs être d’une grande aide au moment de négocier avec les Citizens. Le club mené par Pep Guardiola réclamerait, en effet, une petite fortune, à savoir entre 70 et 80M€ pour lâcher Ferran Torres. La mission sera donc de faire baisser ce montant pour Joan Laporta.

Qui en échange de Ferran Torres ?