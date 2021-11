Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Terrible nouvelle à 70M€ pour Xavi dans ce dossier chaud !

Publié le 28 novembre 2021 à 12h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aimerait s’attacher les services de Ferran Torres, le club catalan ne serait tout simplement pas en mesure de répondre aux prétentions de Manchester City.

Longtemps annoncé sur les traces de Raheem Sterling pour renforcer son attaque, le FC Barcelone aurait maintenant la ferme intention de s’attacher les services de Ferran Torres. L’international espagnol serait même érigé en tant que grande priorité de recrutement pour le club catalan, et ce dès cet hiver. Problème, Manchester City ne voudrait pas laisser filer l’ancien joueur du Valence CF en janvier dans le cadre d’un prêt comme le voudrait le Barça, chose qui reporterait donc le dossier à l’été prochain.

Manchester City réclame pas moins de 70 M€ pour Ferran Torres