Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi tente le coup pour la nouvelle sensation sud-américaine !

Publié le 28 novembre 2021 à 7h30 par D.M.

Le FC Barcelone se serait immiscé dans le dossier Julian Alvarez et pourrait tenter de le recruter dans les prochains mois.

Arrivé il y a quelques jours au FC Barcelone, Xavi espérerait accueillir plusieurs renforts en 2022, malgré les difficultés de son équipe. A la recherche de joueurs offensifs, le technicien espagnol pourrait compter sur Ferran Torres. Le joueur de Manchester City aurait trouvé un accord avec le FC Barcelone et pourrait bien rejoindre la formation de Xavi en janvier prochain. Mais à en croire la presse ibérique, le club catalan aurait activé une nouvelle piste offensive.

Le Barça suit Julian Alvarez