Mercato - Barcelone : Le beau geste de Koeman avant son départ

Publié le 28 novembre 2021 à 1h30 par A.C.

Ronald Koeman a quitté le FC Barcelone pour laisser la place à Xavi, acceptant même de faire un effort non négligeable.

Il devait être l’entraineur capable de relancer le FC Barcelone et le rapprocher de ses racines. Finalement, Ronald Koeman n’aura pas fait long feu et a été démis de ses fonctions au mois d’octobre dernier. Cela ne s’est logiquement pas fait gratuitement, puisque la RAC1 a récemment annoncé que le Barça aurait versé 10M€ à Koeman, dont le contrat courait jusqu’en juin prochain. Une somme assez importante, surtout pour un club qui traverse la pire crise de son histoire et qui est obligé de compter ses sous.

Le Barça aurait dû payer 12M€ à Koeman, mais...