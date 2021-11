Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme révélation sur le départ de Ronald Koeman !

Publié le 26 novembre 2021 à 21h00 par H.G.

Alors que Xavi est désormais sur le banc du FC Barcelone, le club catalan a révélé ce qu’il avait vers à Ronald Koeman pour le licencier.

Une nouvelle ère a débuté au FC Barcelone. En effet, à la suite d’un mauvais début de saison et en raison de ses relations conflictuelles avec sa direction, Ronald Koeman a été remercié par le board du club catalan. Et consécutivement au départ du Néerlandais, le Barça a choisi de miser sur Xavi en lui faisant signer un contrat le liant aux Blaugrana jusqu’en juin 2024. Et depuis, Ronald Koeman a l’occasion de prendre un peu de recul et de souffler après des derniers mois délicats.

Le Barça a versé 10 M€ pour le départ de Koeman