Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une concurrence XXL attend Xavi pour cette piste hivernale !

Publié le 26 novembre 2021 à 21h30 par La rédaction

Alors que le contrat de Denis Zakaria se termine en juin 2022 avec le Borussia Mönchengladbach, le FC Barcelone pourrait être intéressé par le recrutement du Suisse dès cet hiver. Néanmoins, le Barça ne serait pas seul sur le dossier.

Le FC Barcelone est en quête de renouveau. En difficulté depuis le début de la saison, le club culé souhaiterait recruter de nouveaux joueurs dès le prochain mercato hivernal. Alors que le Barça est lié à de nombreux attaquants ces dernières semaines, Joan Laporta compterait également renforcer le milieu de terrain de l'équipe de Xavi. Par conséquent, les dirigeants catalans suivraient avec attention la situation de Denis Zakaria du Borussia Mönchengladbach.

La Juventus, Manchester United et l’AS Roma s'intéressent aussi à Zakaria

Selon les informations du journaliste Nicolo Schira, Denis Zakaria ne manquerait pas de prétendants. En plus du FC Barcelone, le Suisse serait également sur les tablettes de la Juventus, Manchester United et de l'AS Roma. Le joueur de 25 ans ne devrait pas s'éterniser avec le Borussia Mönchengladbach puisque Denis Zakaria aurait refusé dernièrement de prolonger avec le club allemand. Affaire à suivre...