Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup de tonnerre à venir dans l’effectif du Barça ? Xavi répond !

Publié le 26 novembre 2021 à 16h00 par H.G.

Alors qu’il a été annoncé que Frenkie de Jong, Gavi ou Pedri pourrait faire l’objet d’offre, Xavi a tenu à démentir toutes ces rumeurs infondées selon lui.

Il est de notoriété publique que le FC Barcelone est en proie à de gros soucis financiers. De ce fait, le club catalan a été contraint de dégraisser sa masse salariale cet été, perdant ainsi Leo Messi et Antoine Griezmann, tout en ne pouvant pas recruter comme il le souhaiterait. Et certains échos parus dans la presse ont dernièrement avancé que Frenkie de Jong pourrait être sacrifié par le Barça, tandis que des offres seraient proches d’arriver pour Gavi et Pedri, afin de donner un bol d’air frais financier au Barça.

« Ce n'est pas notre idée qu'ils soient à vendre »