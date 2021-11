Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel tiendrait déjà sa première recrue hivernale !

Publié le 26 novembre 2021 à 15h10 par A.M.

En quête de renforts défensifs, l'ASSE s'activerait pour recruter Joris Gnagnon, libre de tout contrat depuis son départ du Séville FC.

Ce n'est pas un secret, l'ASSE va devoir être active cet hiver. Et pour cause, les Verts auront besoin de se renforcer pour batailler et assurer leur maintien en Ligue 1. D'autant plus que l'effectif de Claude Puel va être amputé de plusieurs joueurs majeurs durant le mois de janvier. Denis Bouanga (Gabon), Wahbi Khazri (Tunisie), Saïdou Sow (Guinée), Harold Moukoudi et Yvan Neyou (Cameroun), voire Madhi Camara, courtisé par la Gambie et Zaydou Youssouf, par les Comores, devraient effectivement participer à la CAN. Cela pousse l'ASSE à s'activer et vite.

Gnagnon proche de l'ASSE ?