Mercato - PSG : Le Qatar a les idées claires pour Zidane et Pochettino !

Publié le 26 novembre 2021 à 13h30 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses informations parues ces derniers jours sur éventuel départ de Mauricio Pochettino vers Manchester United et l’option Zinedine Zidane pour venir lui succéder au PSG, le Qatar semble avoir pris une décision ferme comme l’a annoncé Leonardo : aucun changement n’est prévu dans l’immédiat.

Le feuilleton de l’entraîneur bat son plein au PSG ! Tout a commencé dimanche, lorsque Manchester United a officialisé le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer, puisque Mauricio Pochettino a rapidement été annoncé comme étant la grande priorité des Red Devils pour venir assurer à terme sa succession. Deux scénarios ont été avancés à cet effet : soit une nomination dès cet hiver, soit un intérim géré pendant six mois par un autre profil à Manchester United avant de faire venir l’entraîneur du PSG en fin de saison : « Je suis bien à Paris. Je connais bien, toute ma vie en tant que joueur ou entraîneur, j’ai vécu ce genre de situation. Les choses se passent, ce n’est pas de ma responsabilité. Ce que je vais dire si vous me le demander, je suis heureux à Paris », indiquait ces derniers jours Pochettino au micro de RMC Sport pour calmer les rumeurs à son sujet. De son côté, comme le10sport.com vous l’avait d’ailleurs révélé en exclusivité dès le mois de juin dernier, le Qatar étudie en coulisses l’option Zinedine Zidane qui est la priorité absolue de Doha si Pochettino venait à partir. Mais le PSG a pris une décision radicale à ce sujet.

Leonardo annonce que Pochettino reste et se prononce sur Zidane