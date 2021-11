Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Pochettino... Le Qatar déjà fixé pour cet hiver ?

Publié le 26 novembre 2021 à 7h15 par La rédaction

Selon l’Equipe, Leonardo aurait sollicité Pochettino pour faire le point exact sur ses intentions. Analyse.

Dans son édition de mercredi, l’Equipe révèle un rendez-vous tenu lundi soir entre Leonardo et Mauricio Pochettino, le directeur sportif brésilien souhaitant en savoir plus sur les rumeurs anglaises annonçant le coach argentin désireux de quitter le club pour rejoindre Manchester United. Ce à quoi ce dernier aurait répondu qu’il n’en était rien et qu’il n’avait pas l’intention de réclamer son départ.

Si Leonardo a demandé des précisions à Pochettino