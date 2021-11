Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre pour la venue de Zidane à Paris !

Publié le 26 novembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que son affiliation à Marseille mettait un énorme frein à son éventuelle venue au PSG dans le cadre de la succession de Mauricio Pochettino, la donne aurait changé à présent.

Comme le10sport.com vous le révélait le 9 novembre dernier, en cas de départ de Mauricio Pochettino dont la situation fait débat en coulisse, les propriétaires du PSG songent sérieusement à nommer Zinedine Zidane entraîneur du Paris Saint-Germain. Néanmoins, en raison de son affiliation à Marseille, où il a grandi, beaucoup ont émis leurs doutes quant à une éventuelle arrivée de Zidane au PSG, à l’instar de son ancien coéquipier en Équipe de France Thierry Henry. « Si Zidane peut être un bon choix pour le PSG ? Je pense que oui. Le seul problème que je vois et je sais que les gens me diront que ce n’est pas un gros souci, mais ça l’est. Il est régulièrement associé à Marseille. Et nous connaissons tous la rivalité entre le Paris Saint-Germain et Marseille… (…) Il est toujours associé à Marseille, d’où il vient, l’équipe qu’il supportait lorsqu’il était jeune. Et ce serait une surprise énorme s’il allait là-bas (ndlr au PSG) ». Néanmoins, la donne aurait subitement changé dans le dossier Zinedine Zidane, et en bien pour le PSG.

Zidane finalement prêt à débarquer au PSG !