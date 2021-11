Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Kylian Mbappé est envoyé… à Newcastle !

Publié le 26 novembre 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que Newcastle vient d’être racheté par l’Arabie Saoudite, Emmanuel Petit estime qu’une arrivée de Kylian Mbappé chez les Magpies est possible.

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Si le Français est actuellement au PSG, rien ne dit qu’il prolongera avec le club de la capitale. Par conséquent, il pourrait se retrouver libre et il aura alors l’embarras du choix concernant son avenir. Alors que tous les regards se tournent bien évidemment vers Real Madrid, Mbappé pourrait voir d’autres options s’offrir à lui. Et si Newcastle tentait sa chance ? Désormais portés par l’Arabie Saoudite, les Magpies pourraient avoir des arguments à faire valoir.

« Tout peut arriver »