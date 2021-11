Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse sortie de ce successeur de Mbappé sur son avenir !

Publié le 25 novembre 2021 à 20h15 par La rédaction

Le PSG s'intéresserait entres autres à Dusan Vlahovic afin de remplacer Kylian Mbappé en cas de départ du Français à l'issue de la saison. Le buteur de la Fiorentina s'est récemment exprimé sur son avenir.

Kylian Mbappé est en fin de contrat en juin 2022 avec le PSG et refuserait toujours de prolonger. Comme révélé par le10sport.com, le Paris se prépare alors à un possible départ du Français à la fin de la saison. Ainsi, Robert Lewandowski et Erling Haaland sont les deux priorités de Leonardo pour prendre place sur le front de l'attaque parisienne l'été prochain. Toutefois, le PSG multiplierait les pistes et suivrait également Dusan Vlahovic de la Fiorentina. Alors que des rumeurs annonçaient un possible départ du Serbe de la Viola dès le prochain mercato hivernal, le buteur de 21 ans a évoqué son avenir.

Vlahovic veut emmener la Fiorentina en coupe d'Europe