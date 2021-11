Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme danger se profile avec ce successeur de Mbappé !

Publié le 24 novembre 2021 à 11h15 par La rédaction

Alors que le contrat de Kylian Mbappé se termine en juin 2022, le PSG multiplierait les pistes offensives pour remplacer le Français en cas de départ. Leonardo s'intéresserait notamment à Dusan Vlahovic. Toutefois, la Juventus serait également sur le coup.

Leonardo envisage toutes les possibilités face à la situation contractuelle de Kylian Mbappé. Le Français est dans sa dernière année de contrat avec le PSG et refuserait toujours de renouveler son bail. Ainsi, comme révélé en exclusivité par le 10sport.com, Paris a fait de Robert Lewandowski et d'Erling Haaland ses deux priorités afin de pallier au possible départ de Kylian Mbappé à l'issue de la saison. Le PSG étudierait également d'autres pistes, dont celle menant à Dusan Vlahovic de la Fiorentina. Toutefois, la Juventus semblerait être décidée à recruter le buteur de 21 ans...

La Juve offre 50M€ pour Vlahovic