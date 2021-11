Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Pochettino plombé par le clan Cristiano Ronaldo ?

Publié le 24 novembre 2021 à 10h15 par G.d.S.S.

Désireux de quitter le PSG pour reprendre les rênes de Manchester United, Mauricio Pochettino pourrait finalement être dépassé par Julen Lopetegui qui est également courtisé par le club anglais. Et ce dossier est piloté par un certain Jorge Mendes, également agent de Cristiano Ronaldo…

Mauricio Pochettino et le PSG, c’est bientôt la fin ? À en croire les dernières tendances dégagées depuis deux jours par la presse anglaise, l’entraîneur argentin voudrait quitter au plus vite le Parc des Princes pour récupérer le poste du côté de Manchester United, laissé vacant depuis le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer dimanche dernier. Mais Pochettino doit désormais affronter une nouveau concurrent de taille pour le poste…

Jorge Mendes tente de placer Lopetegui à MU !