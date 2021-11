Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zinedine Zidane a une grande crainte avec le PSG !

Publié le 24 novembre 2021 à 5h15 par T.M.

Alors que Zinedine Zidane se rapprocherait de plus en plus du PSG, l’entraîneur français nourrirait toutefois certaines craintes à propos de son arrivée au Parc des Princes.

Cela pourrait rapidement bouger sur le banc du PSG. Si Mauricio Pochettino est actuellement en poste et sous contrat jusqu’en 2023, son avenir pourrait s’écrire à Manchester United. D’ailleurs, comme le10sport.com vous l’avait révélé, la question de sa succession n’était plus un sujet tabou en interne et le nom de Zinedine Zidane revenait souvent. Cette tendance se confirme désormais et l’ancien entraîneur du Real Madrid semble aujourd’hui le favori pour reprendre les commandes au PSG et remplacer ainsi Pochettino.

Le passé marseillais de Zidane !