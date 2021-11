Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Pochettino... Cette nouvelle bombe sur le changement d'entraîneur !

Publié le 23 novembre 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Ces dernières heures, le poste d'entraîneur du PSG est au cœur des toutes les attentions. Et pour cause, Mauricio Pochettino ferait le forcing pour rejoindre Manchester United, tandis que le Qatar rêve de Zinedine Zidane. Et la tendance se confirme.

C'est très chaud au PSG. L'annonce du licenciement d'Ole Gunnar Solskjær a un impact direct sur le club parisien. Et pour cause, Mauricio Pochettino semble être la grande priorité des Red Devils pour remplacer le technicien norvégien. A Paris, le départ de l'Argentin ne serait pas nécessairement vu d'un mauvais œil puisque comme révélé en exclusivité le10sport.com, l'avenir de Pochettino est un sujet sérieux au sein du club parisien où le Qatar rêve toujours d'attirer Zinedine Zidane, qui ne ferme plus la porte au PSG. Il faut dire que, selon nos informations, son proche conseille Alain Migliaccio pousse même pour que l'ancien numéro 10 de l'équipe de France rejoigne le PSG. Et visiblement, tout semble pousser vers cette issue.

«Pochettino va aller à Manchester United et Zidane va le remplacer au PSG»