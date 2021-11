Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Contact confirmé entre le Qatar et Zinedine Zidane !

Publié le 23 novembre 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant la grande priorité du PSG pour venir succéder à Mauricio Pochettino en cas de départ de l’entraîneur argentin, Zinedine Zidane a bien des échanges réguliers avec le Qatar à ce sujet comme le confirme Fred Hermel.

Zinedine Zidane et le PSG, l’histoire pourrait bientôt débuter ! Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité dès le 9 novembre dernier, le Qatar commence à s’organiser en coulisses pour la succession de Mauricio Pochettino qui est susceptible de quitter le club dans un avenir proche, et l’option Zidane reste clairement une option viable pour Nasser Al-Khelaïfi via le conseiller du technicien français, Alain Migliaccio. Le correspondant à Madrid de RMC Sport , Frédéric Hermel, qui est assez proche de Zinedine Zidane, assure d’ailleurs que l’option PSG est tout à fait plausible et que des premiers contacts ont bien été amorcés avec le Qatar.

« Je sais qu’il a été contacté par le Qatar »