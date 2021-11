Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Zidane... Un destin déjà écrit d'avance ?

Publié le 23 novembre 2021 à 1h45 par A.D.

Alors qu'il ne serait pas épanoui au PSG, Mauricio Pochettino voudrait faire son retour en Premier League et s'attendrait à recevoir un appel de Manchester United très prochainement. Zinedine Zidane, qui refuserait de rejoindre les Red Devils, pourrait donc en profiter pour prendre sa place à Paris.

Pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United aurait déjà identifié plusieurs cibles. En effet, les Red Devils penseraient à recruter Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane, Laurent Blanc ou encore Erik Ten Hag pour assurer la succession du coach norvégien. Et à en croire les dernières informations de Sky Sport , l'actuel coach du PSG serait actuellement la priorité du club mancunien. De son côté, l'écurie parisienne ne ferme pas la porte à un départ de Mauricio Pochettino, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, et ce, parce que Doha rêve toujours de s'offrir Zinedine Zidane. Mais qu'en pense l'Argentin ?

Pochettino vers Manchester United et Zidane au PSG ?