Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un tournant décisif imminent pour Mauricio Pochettino ?

Publié le 22 novembre 2021 à 14h45 par A.D.

Alors qu'il ne serait pas épanoui au PSG, Mauricio Pochettino aimerait faire son retour en Premier League et attendrait un appel de Manchester United. On pourrait donc assister à un gros tournant après le choc de Ligue des Champions entre le club parisien et Manchester City ce mercredi.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le départ de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au PSG. En effet, Doha rêve d'installer Zinedine Zidane pour combler le vide que pourrait laisser le coach argentin à Paris. Et cela tombe plutôt bien, puisque Manchester United serait en embuscade pour récupérer Mauricio Pochettino. Après avoir évincé Ole Gunnar Solskjaer, les Red Devils verraient d'un très bon oeil l'idée de s'offrir l'ancien de Tottenham. D'autant que ce dernier serait prêt à relever le challenge mancunien.

Ça pourrait bouger pour Pochettino après City-PSG