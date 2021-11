Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une légende s’active pour boucler le départ de Pochettino !

Publié le 22 novembre 2021 à 12h15 par G.d.S.S.

Alors que Manchester United semble avoir fait de Mauricio Pochettino sa priorité absolue pour la succession d’Ole Gunnar Solskjaer, c’est Sir Alex Ferguson en personne qui piloterait ce dossier avec l’entraîneur argentin du PSG.

Depuis le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer qui a été officialisé dimanche matin par la direction de Manchester United, les spéculations vont bon train sur l’identité de son successeur. Zinedine Zidane aurait déjà annoncé aux Red Devils qu’il n’était pas intéressé par le poste, et une priorité semble nettement se dégager avec ce refus : Mauricio Pochettino. L’entraîneur du PSG, qui ne serait plus forcément en très bons termes avec sa direction, pourrait considérer un retour en Premier League. Et une légende de Manchester United serait en train de mettre le paquet pour le déloger du PSG…

Sir Alex Ferguson directement impliqué pour Pochettino