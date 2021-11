Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Pochettino fait une annonce fracassante sur son avenir !

Publié le 22 novembre 2021 à 10h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il fait actuellement l’objet de nombreuses spéculations avec un possible départ du PSG dans les semaines à venir, Mauricio Pochettino voudrait absolument signer à Manchester United à en croire son entourage.

Mauricio Pochettino et le PSG, c’est bientôt la fin ? Le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer ayant été officialisé par Manchester United dimanche, la direction des Red Devils a dressé la liste des profils pour lui succéder, et il semblerait que celui de l’entraîneur argentin du PSG soit en très bonne position. Zinedine Zidane aurait refusé la proposition des Red Devils , ce qui donnerait encore davantage de crédit à la piste Pochettino, et la presse anglaise a lâché une nouvelle petite bombe à ce sujet…

Pochettino « déterminé » à rejoindre Manchester United !