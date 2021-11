Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino est la priorité d’un gros club étranger !

Publié le 22 novembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que Manchester United a officialisé dimanche le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer, la presse anglaise annonce que Mauricio Pochettino serait la piste prioritaire à l’étude. Mais impossible étant donné son engagement contractuel avec le PSG…

Depuis l’été dernier, les spéculations vont bon train au sujet de l’avenir de Mauricio Pochettino qui avait nommé sur le banc du PSG en janvier. En juin dernier, déjà, il était question d’un possible retour à Tottenham pour le technicien argentin qui était finalement resté dans la capitale, et son nom revient avec insistance depuis quelques semaines pour Manchester United. Un dossier qui s’est intensifié vu qu’Ole Gunnar Solskjaer a été limogé dimanche matin, mais…

Pochettino est ciblé par MU, mais reste au PSG