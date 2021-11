Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Manchester United… Un coup de tonnerre à venir au PSG ?

Publié le 21 novembre 2021 à 16h30 par H.G.

Alors qu’Ole Gunnar Solskjaer a été démis de ses fonctions par Manchester United ce dimanche, Mauricio Pochettino serait la priorité des Red Devils pour le remplacer. Mais l’Argentin est loin d’être le seul profil étudié…

Arrivé sur le banc du Paris Saint-Germain en janvier dernier en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino n’a plus forcément la cote parmi les observateurs du club de la capitale. En effet, bon nombre d’entre-eux lui reprochent le visage peu séduisant affiché en match par son équipe qui dépend trop d’exploits individuels et qui ne s’illustre pas comme une grande force collective, tout en sachant que sa gestion avec les jeunes issus du centre de formation parisien est vivement pointée du doigt par certains. Plus encore, Mauricio Pochettino commence également a épuisé son crédit en interne dans la mesure où la question de son départ n’est plus forcément un sujet taboue au sein du PSG comme vous l’a annoncé le10sport.com en exclusivité, le club parisien ayant même Zinedine Zidane en ligne de mire pour éventuellement lui succéder.

Mauricio Pochettino est la priorité de Manchester United, mais…