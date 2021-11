Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse anglaise lâche une bombe sur l’avenir de Pochettino !

Publié le 21 novembre 2021 à 14h45 par Th.B.

Ayant licencié Ole Gunnar Solskjaer ce dimanche, Manchester United en pincerait pour Mauricio Pochettino d’après Sky Sports. L’entraîneur du PSG serait d’ailleurs la piste prioritaire des décideurs des Red Devils.

Au PSG, Mauricio Pochettino ne semble plus faire l’unanimité. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 9 novembre dernier qu’au sein de la direction du PSG, on discutait du sujet de l’avenir de Pochettino, qui est sous contrat jusqu’en juin 2023. La piste menant à Zinedine Zidane est d’ailleurs appréciée des propriétaires du PSG. Mais en signant au Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino savait pertinemment où il mettait les pieds comme il l’a confié à The Guardian ce dimanche. « Quand j'ai accepté le poste, je savais que si vous jouez bien et que vous ne gagnez pas, il n'y a rien à faire. ». Et alors qu’Ole Gunnar Solskjaer a été remercié ce dimanche, Manchester United ferait de Mauricio Pochettino sa priorité absolue !

« Leur choix numéro un pour être leur manager est Mauricio Pochettino »