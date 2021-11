Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino interpelle Leonardo pour son avenir…

Publié le 21 novembre 2021 à 12h45 par Th.B.

Ne semblant pas faire l’unanimité au PSG et particulièrement ces derniers temps, Mauricio Pochettino a demandé du temps à ses dirigeants.

En fin de saison dernière, Mauricio Pochettino a fait couler beaucoup d’encre dans la presse. En effet, n’apportant pas entièrement satisfaction, l’entraîneur du PSG a été annoncé sur le départ. Néanmoins, il a finalement été confirmé par les décideurs du Paris Saint-Germain qui ont activé la clause de son contrat pour le rallonger pour une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2023. Et ces derniers temps, en raison du jeu affiché par son équipe, Pochettino est une nouvelle fois pointé du doigt. Et cette fois-ci, il se pourrait bien que cela débouche sur un départ puisque le10sport.com vous a révélé le 9 novembre dernier que le sujet Mauricio Pochettino était particulièrement discuté en coulisse alors que les propriétaires du PSG apprécient Zinedine Zidane, libre de tout contrat. L’occasion pour Pochettino d’interpeller ses dirigeants.

« Nous espérons que nous aurons le temps »