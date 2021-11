Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo dans le dossier Zidane !

Publié le 21 novembre 2021 à 10h10 par La rédaction mis à jour le 21 novembre 2021 à 10h13

Ce samedi, Manchester United s'est lourdement incliné face à Watford (4-1). Une défaite qui pourrait s'avérer cruciale pour l'avenir d'Ole Gunnar Solskjaer et pour celui de Zinédine Zidane.

Depuis son départ du Real Madrid la saison dernière, Zinédine Zidane n’a pas retrouvé de club. Mais ce n’est pas pour autant que le technicien tricolore n’a pas de courtisans. En effet, le Français est annoncé dans le viseur du PSG qui rêverait bien de voir l’ancien numéro 10 des Bleus comme successeur de Mauricio Pochettino comme le10sport.com vous le révélait. Cependant, le club de la capitale n’est pas la seule formation à s’intéresser à Zinédine Zidane. Depuis plusieurs jours, la presse anglaise affirme que les négociations entre Manchester United et l’ancien entraîneur du Real Madrid seraient sur le point d’aboutir. Et Zinédine Zidane pourrait arriver plus tôt que prévu en Premier League.

Zidane, seule piste de United à être libre...