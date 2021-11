Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive imminente est annoncée pour Zidane !

20 novembre 2021

Très apprécié par le PSG, Zinedine Zidane devrait faire l’objet d’une nouvelle offensive de Manchester United, alors qu’Ole Gunnar Solskjaer est proche d’un départ.

Malgré les résultats satisfaisants du PSG, Mauricio Pochettino se retrouve sous le feu des critiques en raison des prestations de son équipe sur le terrain. Ainsi, comme vous l’a annoncé le10sport.com, l’hypothèse d’un départ avant la fin de son bail en juin 2023 n’est plus exclue par le PSG. Leonardo étudie actuellement deux pistes, tandis que le Qatar rêve de mettre la main sur Zinedine Zidane. L’entraîneur français est libre depuis son départ du Real Madrid et se retrouve également dans le collimateur de Manchester United, qui aurait décidé de passer à la vitesse supérieure.

Manchester United s’apprête à relancer Zidane