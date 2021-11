Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle révélation fracassante sur l'avenir de Zidane !

Publié le 20 novembre 2021 à 12h10 par A.M.

Convoité par de nombreux clubs européens, dont le PSG, Zinedine Zidane apprendrait toutefois l'anglais. Un indice important sur son avenir alors que son nom circule du côté de Manchester United.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Qatar rêve toujours d'attirer Zinedine Zidane sur son banc de touche. Le technicien français est libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, et son entourage est même favorable à une arrivée au PSG. Toutefois, les obstacles sont nombreux pour la venue de l'ancien numéro 10 de l'équipe de France qui semble attendre que le banc des Bleus se libère, probablement après la Coupe du monde 2022, date à laquelle le contrat de Didier Deschamps prend fin. Mais ce n'est pas tout. En effet, plusieurs clubs sont également à l'affût à l'image de la Juventus et surtout de Manchester United où l'avenir d'Ole Gunnar Solskjær est très incertain. D'ailleurs, Emmanuel Petit lâche un indice qui semble rapprocher Zinedine Zidane de la Premier League.

Zidane apprend l'anglais