Mercato - PSG : Un énorme obstacle se profile pour la prolongation de Mbappé !

Publié le 20 novembre 2021 à 10h10 par A.M.

Alors que le PSG semble bien décidé à prolonger le contrat de Kylian Mbappé, le club parisien n'est pas aidé par le régime fiscal, beaucoup plus lourd pour les Français que pour les étrangers.

Dans les prochaines semaines, l'objectif du PSG sera de trouver un accord pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Et pour cause, le bail de l'attaquant français s'achève en juin prochain, et si la situation n'évolue pas, le joueur sera libre de discuter avec le club de son choix dès le 1er janvier en vue d'une arrivée en fin de saison. Pour le PSG, le temps presse et dans l'idéal, il faudrait trouver un accord au cours du mois de décembre. Mais les obstacle sont nombreux.

Le régime fiscal français pose problème...