Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel prévient Pochettino pour ce dossier XXL à 0€ !

Publié le 20 novembre 2021 à 7h45 par B.C.

Alors que le PSG souhaiterait attirer Antonio Rüdiger dans ses rangs, Thomas Tuchel se montre confiant pour l’avenir du défenseur allemand.

Leonardo a déjà lancé les grandes manoeuvres pour le prochain mercato estival. En effet, le directeur sportif du PSG souhaiterait mettre la main sur plusieurs joueurs en fin de contrat, à l’instar d’Antonio Rüdiger. Le défenseur de Chelsea tarde à trouver un accord avec son club pour prolonger, de quoi susciter l’intérêt de plusieurs prétendants, et notamment le PSG, qui aurait entamé les contacts avec son agent. Interrogé en conférence de presse ce dossier, Thomas Tuchel n’affiche toutefois aucune inquiétude.

« La situation en interne est calme »