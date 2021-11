Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Mbappé… Le Real Madrid annonce la couleur à Leonardo !

Publié le 20 novembre 2021 à 6h15 par Th.B.

En marge du prochain mercato estival, le Real Madrid pourrait jouer un sale tour au PSG sur le marché des agents libres et particulièrement sur les dossiers Kylian Mbappé et Paul Pogba…

Certes, le mercato hivernal n’a même pas encore ouvert ses portes. Cependant, les grands clubs européens auraient déjà les yeux rivés sur la prochaine intersaison et plus précisément sur un marché en particulier : les agents libres. Une fois encore, il devrait y avoir du bon monde sur ce marché, y compris Paul Pogba, Kylian Mbappé ou Antonio Rüdiger si ces derniers ne prolongeaient pas leurs contrats respectifs avec Manchester United, le PSG et Chelsea. De quoi donner de belles idées au Real Madrid.

Mbappé et Pogba au Real Madrid ?