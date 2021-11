Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Dembélé réserve encore quelques surprises…

Publié le 20 novembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Bien qu’Ousmane Dembélé semble vouloir prolonger son contrat au FC Barcelone, une réponse définitive n’aurait pas été donnée à la direction du Barça à ce sujet. De quoi laisser la porte ouverte à toutes les éventualités.

Depuis plusieurs mois à présent, il est question d’une prolongation du contrat d’Ousmane Dembélé courant jusqu’en juin prochain. Alors que Joan Laporta souhaitait prolonger le champion du monde afin d’éviter de le perdre sans récolter une indemnité de transfert à la fin de son contrat, le président du FC Barcelone aurait la volonté de lui faire signer un bail, voyant en lui un élément important de l’avenir du FC Barcelone. Un sentiment partagé par le nouvel entraîneur du club culé Xavi Hernandez. Néanmoins, un accord total ne serait toujours pas en vue.

Toujours pas de réponse définitive…