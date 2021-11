Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli met déjà la pression sur Longoria pour cet hiver !

Publié le 20 novembre 2021 à 4h45 par A.M.

A quelques semaines du début du mercato d'hiver, Jorge Sampaoli annonce la couleur et réclame déjà des recrues.

Cet été, Pablo Longoria n'a pas chômé attirant pas moins de 11 joueurs à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Et pourtant, ce n'est pas encore assez pour Jorge Sampaoli qui espère voir débarquer plusieurs renforts d'expérience durant le mercato d'hiver qui ouvrira ses portes le 1er janvier.

Sampaoli veut des renforts cet hiver